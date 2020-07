Θεσσαλονίκη

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από χείμαρρο στη Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε από τον χείμαρρο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(Φωτό αρχείου)

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα μεσάνυχτα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα περιοχές εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Αποτέλεσμα ήταν να ανέβει η στάθμη των υδάτων στην περιοχή της Λίμνης Βόλβης και να προκαλέσει προβλήματα...

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση και τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα τέσσερα άτομα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: thestival.gr