Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο άνδρας που έπεσε από υπερφορτωμένο γαϊδουράκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γαϊδουράκι κουβαλούσε ξύλα μαζί με τον αναβάτη του, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει!

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 75χρονος άντρας, μετά την πτώση του από το γαϊδουράκι του, το οποίο κουβαλούσε ξύλα στην περιοχή του Στρούμπουλα Κρήτης.

Ο ηλικιωμένος κατευθυνόταν προς το μονοπάτι που οδηγεί στην εκκλησία με σκοπό την εκτέλεση εργασιών όταν το ζώο δεν άντεξε το βάρος και έπεσε μαζί με τον αναβάτη του.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε άνδρες της ΕΜΑΚ με δυο οχήματα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα πλευρά.

Πηγή: cretalive.gr