Θεσσαλονίκη: Ποδηλατόδρομος στη λεωφόρο Νίκης

Σε δύο μέρες θα είναι έτοιμος ο διπλής κατεύθυνσης ποδηλατόδρομος.

Πιάνουν δουλειά από αύριο το πρωί, Τρίτη, τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να μεταφέρουν τον ποδηλατόδρομο από το πλακόστρωτο της Παλιάς Παραλίας στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και την απόδοση μέρους του δημόσιου χώρου στους πολίτες.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο μέρες και θα εκτελεστούν από το ύψος του Ερυθρού Σταυρού έως τη Δημητρίου Γούναρη, με τον ποδηλατόδρομο να είναι διπλής κατεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση των έργων στη Λ.Νίκης, σειρά θα πάρει η Λεωφόρος Κ.Καραμανλή, όπου και εκεί θα δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος μήκους 3 χιλιομέτρων στη δεξιά λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου.

«Και στη Λ.Νίκης και στην Κ.Καραμανλή και αργότερα στη Γιαννιτσών -την οποία μελετάμε– θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος. Θα ξυθεί ο δρόμος και ασφαλτοστρωθεί, ενώ ο ποδηλατόδρομος θα "απομονωθεί" από την κυκλοφορία με εύκαμπτα πασαλάκια», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» ο συνεργάτης του δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δημήτρης Μήτρου.

Αναφορικά με τον δρόμο της παραλιακής, ο κ.Μήτρου εξήγησε πως η αριστερή λωρίδα θα αστυνομεύεται ώστε να μην καταλαμβάνεται από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και να μην δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. «Θα υπάρχει αυστηρή επιτήρηση από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ για την τροφοδοσία των καταστημάτων πρόσθεσε πως «εξυπηρετούνται σε συγκεκριμένες οι ώρες, υπάρχει πρόβλεψη και γι αυτό».

Όσο για την λεωφόρο Κ.Καραμανλή, οι εργασίες θα γίνουν από την Καυταντζόγλου έως και τη Βούλγαρη. «Προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα για ένα κομμάτι του πληθυσμού που φοβάται να ανέβει στα αστικά λεωφορεία και δεν έχει αυτοκίνητο. Δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν ένα φθηνό μέσο μεταφοράς για να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτή την υγειονομική κρίση», συμπλήρωσε ο κ.Μήτρου.

Στην επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων του δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε μέσω του «Πρακτορείου 104,9Fm» ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα», Βασίλης Γάκης. Δήλωσε υπέρ των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης των πολιτών, ωστόσο υποστήριξε πως υπάρχουν ελλείψεις στις μελέτες από την πλευρά της διοίκησης.

«Έχω μια μικρή επιφύλαξη εάν η Κ.Καραμανλή ενδείκνυται γι αυτού του είδους τη δράση. Είμαστε υπέρ των μέτρων αλλά με επιφυλάξεις. Κανένας δεν είναι αντίθετος να δημιουργηθούν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης των πολιτών. Οι λεπτομέρειες είναι πολλές φορές που σκοτώνουν τη συναίνεση», είπε ο κ.Γάκης.