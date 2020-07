Τρίκαλα

Βανδαλισμοί στο Κουρσούμ Τζαμί των Τρικάλων

Η... “απάντηση” αγνώστων στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί...

Πέτρες στις πόρτες στο Κουρσούμ Τζαμί στα Τρίκαλα, πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Όπως επισημαίνει το trikalanews.gr ομάδα Τρικαλινών πολιτών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην απόφαση του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν να λειτουργήσει την Αγία Σοφία ως τζαμί, αντέδρασαν πετώντας πέτρες στην είσοδο του μνημείου Κουρσούμ Τζαμί ή αλλιώς Τέμενος Οσμάν Σάχ.

Ενημερώθηκε ο δήμος Τρικκαίων ενώ τους δράστες αναζητά Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.