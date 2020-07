Ηλεία

Λύθηκε το μυστήριο με το βαν που “ψαρεύει” παιδιά

Ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τις υποθέσεις ύποπτων βαν που είχαν δει πολίτες σε περιοχές της Ηλείας ενώ μία από αυτές είχε καταγγελθεί και ως απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη περίπτωση της Κάτω Παναγιάς Κυλλήνης το πρωί της περασμένης Τετάρτης, δεν υπήρξε απόπειρα αρπαγής ανηλίκου.

Μια τριμελής ομάδα Ρομά, σε ένα λευκό βαν, έψαχνε για οτιδήποτε μπορεί να φανεί ικανό να τους δώσει μεροκάματο σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα τις ίδιας ημέρας στη περιοχή του Σκουροχωρίου επρόκειτο για αλλοδαπούς εργάτες γης που μετακινούνταν με το όχημά τους.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr άλλη μια περίπτωση με βαν που καταγγέλθηκε στις Αρχές και ερευνήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ήταν επίσης, όχι άξια λόγου, με αλλοδαπούς εργάτες γης.

