Λάρισα

Έπαιρνε επιδόματα για παιδιά που…δεν είχε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία γυναίκα κατάφερε να ξεγελάσει το Δημόσιο επί σειρά ετών, όμως το «πάρτι» τελείωσε...

Από τον Αύγουστο του 2009 έως και το Δεκέμβριο του 2019 έπαιρνε επιδόματα μία γυναίκα, που όπως αποδείχθηκε, εξαπατούσε το Δημόσιο.

Η γυναίκα από τον Τύρναβο χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτου ατόμου δήλωνε ψευδώς ότι είχε τέσσερα ανήλικα παιδικά, για να παίρνει επιδόματα.

Στο παραπάνω διάστημα είχε λάβει το συνολικό ποσό των 44.911,56 ευρώ.

Η υπόθεση, όμως, εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοίσου.

Η σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.