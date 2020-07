Ρεθύμνου

Μπήκε στη μέση να τους χωρίσει και τον μαχαίρωσαν

Αιματηρή κατάληξη είχε ένας καυγάς σε καφενείο, στο Σπήλι.

Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Σπήλι Ρεθύμνου.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν δύο άτομα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους λογοφέρανε σε καφενείο της περιοχής. Τα αίματα άναψαν και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια.

Ένας άνδρας που βρίσκονταν στο σημείο, μπήκε στη μέση για να τους σταματήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ προανάκριση για το αιματηρό επεισόδιο διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.