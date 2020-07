Λασιθίου

Κρήτη: η άσφαλτος… βάφτηκε με αίμα (εικόνες)

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, σε σημείο «καρμανιόλα».

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο πριν από την είσοδο του Κάτω Χωριού (στη Σιδερένια Καμάρα) Ιεράπετρας.

Μοτοποδήλατο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί Πακιστανικής υπηκοότητας, βγήκε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε δένδρα και ακολούθησε «τρελή» πορεία, με αποτέλεσμα, τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου.

Το συγκεκριμένο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς υπάρχει μία απότομη στροφή, την οποία δεν μπορούν να υπολογίσουν οι οδηγοί που δεν γνωρίζουν την περιοχή. Μάλιστα στο σημείο έχουν σημειωθεί πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το neakriti.gr.

Οι διερχόμενοι οδηγοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, όπου έσπευσαν δύο ασθενοφόρα το ένα πήρε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και το δεύτερο παρέλαβε τον νεκρό άνδρα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία.

Σημειώνεται ότι επειδή δεν είχαν μαζί τους κάποια χαρτιά που να δηλώνουν την ταυτότητά τους γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ταυτοποιηθούν γι’ αυτό αναζητείται όποιος γνωρίζει κάτι για την ταυτότητά τους να βοηθήσει την αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.