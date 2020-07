Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από την περιοχή έχει απλωθεί ένα τεράστιο τοξικό νέφος.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, στην Κέρκυρα.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μέχρι τη δύση του ήλιου, από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Ερικσον και δύο PZL.

Ο φόβος, η φωτιά να ξεφύγει από τα σκουπίδια και να επεκταθεί, έχει εξαλειφθεί, αλλά πάνω από την περιοχή έχει απλωθεί ένα τεράστιο τοξικό νέφος, με την κατάσταση στο σημείο να είναι αφόρητη.

Πηγή: corfupress.com