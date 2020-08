Αχαΐα

Λουκέτο σε beach bar λόγω συνωστισμού

Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε και πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Νέα “καμπάνα” για συνωστισμό και παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό, έπεσε στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για beach-pool bar στην περιοχή της Αιγιάλειας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κλιμάκιο που έκανε το βράδυ της Κυριακής τον έλεγχο, επέβαλε στον ιδιοκτήτη 15.000 ευρώ και 15 μέρες προσωρινό “λουκέτο”.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για το δεύτερο μετά το χθεσινό “λουκέτο” σε beach bar κοντά στην Πάτρα.

