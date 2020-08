Χαλκιδική

Νεκρός 27χρονος κολυμβητής

Τραγωδία σε παραλία. Νεαρός άνδρας ξεψύχησε σε παραλία.

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 27χρονος κολυμβητής ο οποίος αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέας Ηράκλειας.

Ο 27χρονος ανασύρθηκε με τη συνδρομή του πληρώματος ΕΚΑΒ κα διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νωρίτερα είχε ενημερωθεί η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας για τον αγνοούμενο 27χρονο και ξεκίνησε άμεσα έρευνες στην εν λόγω περιοχή, από δύο με περιπολικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.