Αιτωλοακαρνανία

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με τραυματίες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες και υλικές ζημιές. Οι εικόνες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, στη διασταύρωση Λεπενούς στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας ηλικιωμένος άνδρας και μία γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματά τους είναι ελαφρά,

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Αγρινίου ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: sinidisi.gr