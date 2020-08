Κοζάνη

“Θάλεια”: Μετρούν “πληγές” οι παραγωγοί από την κακοκαιρία

Καταστράφηκαν ροδακινοπαραγωγοί από το πυκνό χαλάζι. Η εξέλιξη της κακοκαιρίας την Παρασκευή,

(φωτογραφία αρχείου)

Την καταστροφή μεγάλης μερίδας παραγωγών στο νομό Κοζάνης, κυρίως ροδάκινου και νεκταρινιού, σήμανε η επέλαση της κακοκαιρίας «Θάλεια» το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή.

«Το 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην περιοχή του κάμπου από το Βελβεντό μέχρι και τα Σέρβια έχει καταστραφεί από τη βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεσε χθες το απόγευμα», επισήμανε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτλιάμπας.

«Από τα 6.000 στρέμματα με ροδάκινα και νεκταρίνια που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία, σε σύνολο 12.000 στρεμμάτων στην περιοχή, το μεγαλύτερο μέρος έχει καταστραφεί ολοσχερώς», σημείωσε ο ίδιος.

Πρόσθεσε ΔΕ ότι «η οικονομική ζημιά αναμένεται μεγάλη, καθώς κάποιοι παραγωγοί είχαν προλάβει να συγκομίσουν μέρος της παραγωγής τους, ενώ άλλοι δεν μάζεψαν ούτε ένα φρούτο».

Υπενθύμισε ότι στην περιοχή 400 παραγωγοί καλλιεργούν 12.000 στρέμματα συνολικά, με την μέση ετήσια παραγωγή στα 20 εκατ. κιλά ροδάκινα και νεκταρίνια και με το μέσος κόστος παραγωγής ανά στρέμμα να κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, σε συνάντηση των παραγωγών με εκπροσώπους του ΕΛΓΑ, οι αγρότες ζήτησαν να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η καταβολή των αποζημιώσεων.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και την Παρασκευή

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την υπηρεσία meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κεντροδυτική Μακεδονία, οι οποίες από το πρωί θα επεκταθούν σταδιακά σε όλα τα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Ασθενέστερα φαινόμενα θα σημειωθούν στις Σποράδες, στην Εύβοια, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Κρήτη.