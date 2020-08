Τρίκαλα

Φυλακές Τρικάλων: “Πλούσια” ευρήματα σε αιφνίδιο έλεγχο

Έφοδος στα κελιά κρατουμένων. Και τι δεν βρήκαν οι Αρχές...

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε κοινόχρηστο χώρο της Γ2 Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων από Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιο μαχαίρι,

αυτοσχέδιο σουβλί,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης συνολικού μικτού βάρους (11) γραμμαρίων,

27 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης,

κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM και

δύο μεταλλικές ράβδοι.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα η τοπική Αστυνομική Αρχή και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και η προβλεπόμενη πειθαρχική αξιολόγηση