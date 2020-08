Θεσσαλονίκη

Σεισμός στη Θεσσαλονίκη

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν κοντά στο Αιγίνιο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:07 σε περιοχή 30 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κοντά στο Αιγίνιο.

Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν περίπου 9 χιλιόμετρα.