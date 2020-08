Χαλκιδική

Πήγε να βιάσει 14χρονη σε ξενοδοχείο

Απόπειρα βιασμού σε χώρο ξενοδοχείου από δραπέτη φυλακών, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 23 ετών για άλλον βιασμό και ληστεία. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με χτυπήματα σε όλο της το σώμα

Στη δημοσιότητα ήρθε η είδηση απόπειρας βιασμού ενός 14χρονου κοριτσιού σε χώρο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, από έναν 37χρονο που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 23 ετών για βιασμό και ληστεία.

Ο άνδρας εξαφανίστηκε από τις φυλακές την 1η Αυγούστου και έκτοτε αναζητείτο. Μάλιστα, φέρεται να βρέθηκε κοντά σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, όπου επιτέθηκε σε μια 14χρονη Ρωσίδα, την χτύπησε και προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα χωρίς τελικά να τα καταφέρει, καθώς η κοπέλα αντιστάθηκε. Ο δραπέτης συνέχισε να τη χτυπάει και τελικά άρπαξε το κινητό της και τράπηκε σε φυγή. Το κινητό της βρέθηκε λίγο αργότερα πεταμένο μέσα σε θάμνους στο σημείο όπου είχε δεχθεί την επίθεση.

Η άτυχη νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης χτυπημένη στο πρόσωπο και όλο της το σώμα.

Η επίθεση καταγράφηκε στις κάμερες του ξενοδοχείου κι έτσι οι Αρχές δεν άργησαν να εντοπίσουν τον δραπέτη και να τον επαναφέρουν στο κελί του, αφού προηγουμένως ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκιδικής του άσκησε δίωξη για απόδραση, απόπειρα βιασμού και πρόκληση σωματικών βλαβών.