Κορονοϊός: σε καραντίνα το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ μετά τα κρούσματα

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανίχνευση θετικού σε κορονοϊό άνδρα ηλικίας 35 ετών και σε εργαζόμενη της δομής...

Σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό τίθεται το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο, από σήμερα μέχρι και τις 25 Αυγούστου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανίχνευση θετικού σε κορονοϊό άνδρα ηλικίας 35 ετών, ο οποίος διαμένει, χωρίς οικογένεια, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης «ΒΙΑΛ» στη Χίο, καθώς και σε εργαζόμενη της δομής (υπάλληλο του EASO). Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρίσκεται στον χώρο διενεργεί ιχνηλάτηση των επαφών, με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και του προσωπικού της δομής. Η εν εξελίξει ιχνηλάτηση θα συνεχιστεί στο ΚΥΤ με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της επίπτωσης της νόσου στους υπόλοιπους διαμένοντες, καθώς και στους εργαζόμενους της δομής. Ο άνδρας με καταγωγή από την Υεμένη, ο οποίος εμφάνισε ήπια συμπτώματα, νοσηλεύεται σε εμπύρετη κατάσταση στο Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο».

Για το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 25 Αυγούστου απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από την δομή φιλοξενίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυμένη παρουσία στο χώρο γύρω από την δομή, για την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθ΄ όλο το 24ωρο. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των πάσης φύσεως προγραμμάτων ΜΚΟ εντός της δομής, καθώς και η λειτουργία του γραφείου της Υπηρεσίας Ασύλου.

Επισημαίνεται ότι από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκπόνησε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των δομών, βασισμένο στους εξής πυλώνες:

Η άμεση μεταφορά νέων αφίξεων στη χώρα -από 01/03/2020- σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υγειονομικής απομόνωσης (καραντίνας) και όχι στις υφιστάμενες δομές, προς αποφυγή μετάδοσης νοσήματος. Η λήψη μέτρων περιορισμού πρόσβασης από και προς τις δομές (περιοριστικά μέτρα). Η λειτουργία υγειονομικών μονάδων στις περιμέτρους των δομών. Η ενημέρωση των διαμενόντων στις γλώσσες που κατανοούν και η λειτουργία σελίδας ειδικού σκοπού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την μεταφορά ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών από δομές νήσων σε ξενοδοχεία, διαδικασία που συνεχίζεται.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, εφαρμόζει συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας εντός των δομών φιλοξενίας, ενώ ήδη ισχύουν μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στα ΚΥΤ και τις δομές της χώρας έως και 31.8.2020 (Β’ 3168). Αναλυτικότερα, πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση η θερμομέτρηση του προσωπικού κατά την είσοδο και έξοδο του από τις δομές. Παράλληλα, ιχνηλατούνται συνεχώς διαμένοντες που εμφανίζουν ύποπτες επιπλοκές υγείας και υποβάλλονται σε τεστ για την ανίχνευση του COVID-19. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι θετικά, τα κρούσματα τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υγειονομικής απομόνωσης και ταυτοχρόνως εκκινεί η διαδικασία ιχνηλάτησης του κύκλου επαφών τους. Τέλος, λαμβάνει χώρα ιατρική παρακολούθηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απομόνωσης τους και σε περίπτωση που χρειαστεί, η άμεση μεταφορά τους στο κοντινότερο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί, από την 23/03/2020, το σχέδιο “ΑΓΝΟΔΙΚΗ” για την προστασία των ΚΥΤ των νησιών. Σε αυτό αναπτύσσονται αναλυτικά τα δύο πιθανά σενάρια αντιμετώπισης υγειονομικών απειλών, τα οποία απολήγουν είτε στην προληπτική απομόνωση μιας δομής είτε στον ολικό αποκλεισμό της. Μάλιστα, στο σχέδιο ορίζεται ρητά η δημιουργία των ακόλουθων ειδικών χώρων: i) εξεταστήριο, ii) αναρρωτήριο/θεραπευτήριο, iii) χώρος απομόνωσης. Η ελάχιστη υποδομή προβλέπεται ως εξής: το εξεταστήριο για ένα άτομο, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή, το αναρρωτήριο/θεραπευτήριο για 6 άτομα και ο χώρος απομόνωσης για 30 άτομα, με αναλογία για κάθε 1 άτομο στο χώρο ανάρρωσης αντιστοιχούν 5 άτομα στην απομόνωση. Επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου “ΑΓΝΟΔΙΚΗ” έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις των δομών Κρανιδίου, Μαλακάσας, Ριτσώνας, Κουτσόχερου Λάρισας και Πολυκάστρου Νέας Καβάλας (Κιλκίς).