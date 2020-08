Κυκλάδες

Δήμαρχος Πάρου στον ΑΝΤ1: η πλειονότητα των ανθρώπων στο νησί τηρεί τα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μάρκος Κωβαίος σχολιάζει στον ΑΝΤ1 την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την Πάρο και την Αντίπαρο.