Θεσσαλονίκη

Περιφέρεια Μακεδονίας: Αναβολή στις συναυλίες και μέτρα για τους εργαζόμενους

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού ελήφθησαν από την Περιφέρεια Μακεδονίας.

Τη δυνατότητα διενέργειας προληπτικών μοριακών ελέγχων για COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια μετά από σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης που έχει συσταθεί για το θέμα. Το πρόγραμμα των ελέγχων θα καταρτιστεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο μεταξύ, σε εφαρμογή τίθεται το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας για τους εργαζόμενους της Περιφέρειας μετά την επιστροφή τους από την καλοκαιρινή άδεια και για διάστημα επτά ημερών, όπου αυτό είναι εφικτό. Το μέτρο θα εφαρμοστεί με ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιών με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ανακοινώθηκε, τέλος, ότι αναστέλλονται το Φεστιβάλ Επταπυργίου και οι συναυλιακές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των εποπτευόμενων φορέων της.

Παράλληλα αποφασίστηκε η συνέχιση και η εντατικοποίηση των μέτρων για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης, στις αρχές Αυγούστου.