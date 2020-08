Αχαΐα

Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι.

Παράσυρση ανήλικου πεζού σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί, από διερχόμενο όχημα στην Παλιά Εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος του Κόκκινου Μύλου της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες Ι.Χ. παρέσυρε τον ανήλικο όταν εκείνος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Επί τόπου έσπευσε η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε, άμεσα, στο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο κεφάλι.

Πηγή: tempo24.news