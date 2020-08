Κιλκίς

Διοικητής νοσοκομείου κόλλησε κορονοϊό

Τι αναφέρει η ανακοινωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, την οποία υπογράφει ο... ασθενής!

Θετικός στον κορoνοϊό διαγνώστηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς, Γιάννης Ανδρίτσος.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου στο πλαίσιο μοριακού ελέγχου PCR που πραγματοποιείται σε υγειονομικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν από άδεια σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, βρέθηκε θετικός όντας πλήρως ασυμπτωματικός και προτού επιστρέψει στα καθήκοντά.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κιλκίς την οποία υπογράφει ο ίδιος ο παθών διοικητής έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο μοριακού ελέγχου PCR που πραγματοποιείται σε υγειονομικούς υπαλλήλους που επιστρέφουν από άδεια σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς όντας πλήρως ασυμπτωματικός και προτού επιστρέψει στα καθήκοντά του διαγνώστηκε θετικός SARS-COV-2.

Ως εκ τούτου ο Διοικητής θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται σε κατ΄ οίκον νοσηλεία. Τα καθήκοντά του θα εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του Διασυνδεόμενου Νοσοκομείου».