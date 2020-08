Λέσβος

“Ξεσηκωμός” στην Μόρια (εικόνες)

Επεισόδια κατοίκων με τα ΜΑΤ και μικρές εστίες φωτιάς στον Ελαιώνα

Σοβαρά επεισόδια στην περιοχή γύρω από το ΚΥΤ της Μόριας.

Κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην διασταύρωση της Μόριας από Παναγιούδα αλλά και από Λάρσο με σκοπό να αποτρέψουν τα εγκαίνια της Δομής Υγείας έξω από το ΚΥΤ.

Οι άνδρες των ΜΑΤ προσπαθούν να απωθήσουν τους κατοίκους από τον δρόμο και τα γύρω χωράφια πετώντας δακρυγόνα και αλλά χημικά..

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το lesvowpost.gr, υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των κατοίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γύρω από το ΚΥΤ της Μοριας εκδηλώθηκαν και εστίες φωτιάς μέσα στο Ελαιώνα, κυρίως απο τα δακρυγόνα που πετούν οι άνδρες των ΜΑΤ.

