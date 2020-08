Καβάλα

Μετωπική θανάτου στην Καβάλα (εικόνες)

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα.



Ενας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός μετωπικής σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με φορτηγό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το proininews.gr.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 16.00 στην παλιά εθνική οδό Καβάλας- Ξάνθης, κοντά στο Ποντολίβαδο.

Πηγή: proininews.gr