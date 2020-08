Ημαθία

Φορτηγό παρέσυρε νεαρό

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγό.

Φορτηγό παρέσυρε 18χρονο, στον Κόπανο Ημαθίας, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο νεαρός παρασύρθηκε, κάτω από άγνωστες αιτίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νάουσας, όμως κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.