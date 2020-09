Αχαΐα

Βομβαρδισμένο τοπίο” σε εμπορικό κέντρο - Ανατίναξαν τρία ΑΤΜ (εικόνες)

Κουκουλοφόροι, πάνοπλοι και έτοιμοι για όλα ανατίναξαν τρία ΑΤΜ. Μεγάλες καταστροφές, έφυγαν με άγνωστο ποσό.

Τρία μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, τα οποία ήταν εγκατεστημένα σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Περιβόλα της Πάτρας, ανατίναξαν τα ξημερώματα τέσσερις άγνωστοι δράστες, παίρνοντας, άγνωστο μέχρι τώρα χρηματικό πόσο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, έφθασαν περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στο εμπορικό κέντρο και αμέσως κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου ήταν εγκατεστημένα τα τρία ΑΤΜ. Στην συνέχεια ανατίναξαν και τα τρία μηχανήματα, πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο εμπορικό κέντρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών για τον εντοπισμό των δραστών, έχουν πάρει κατάθεση από ένα άτομο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην περιοχή του εμπορικού κέντρου, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Βίντεο, Φωτογραρφίες: tempo24