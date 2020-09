Χανιά

Σε κοντέινερ θα κάνουν μάθημα οι μαθητές του ΕΠΑΛ Κισάμου (εικόνες)

Έτοιμες οι... “νέες αίθουσες”, που θα στεγάσουν μαθητές και καθηγητές.

Κοντέινερ, όπως αυτά που μεταφέρουν εμπορεύματα στα καράβια, τοποθετήθηκαν στον αύλειο χώρο που θα στεγάσει τους μαθητές από το ΕΠΑΛ Κισάμου για τη φετινή χρονιά.

Οι “άστεγοι” λόγω σεισμού μαθητές και καθηγητές του ΕΠΑΛ, μετά από πολλές διαβουλεύσεις, θα κληθούν φέτος να κάνουν μάθημα σε “νέες αίθουσες”, έως ότου λυθεί το στεγαστικό τους πρόβλημα.

Ωστόσο, έντονη είναι η κριτική που ασκείται και στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και τη δημοτική αρχή για τους χειρισμούς τους στο θέμα.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, Αντώνη Τσαλαπάκη:

«Αυτό είναι το όραμα της Δημοτικής αρχής της Κισάμου και του προέδρου της Δευτεροβαθμιας σχολικής επιτροπής για τα παιδιά μας. Σε κοντέινερ καραβιού θα στεγαστούν τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Αν τα συγκεκριμένα έχουν τις ίδιες πιστοποιήσεις με τις προκάτ αίθουσες που έστειλε το υπουργείο να τις δώσουν δημόσια. Μάνο ντροπή θα έπρεπε να νιώθουν αυτοί που παίρνουν έστω και προσωρινά τέτοιες αποφάσεις για τους μαθητές των σχολείων.

Αν ο δήμος με τους τρεις μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης δεν έχει κονδύλια για την επίλυση των έκτακτων κτιριακών προβλημάτων ας ρωτήσει άλλους δήμους που με μικρότερους πόρους δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον στην νεα γενιά.

Περιμένουμε από τον Αντιδημαρχο Παιδειας Γιώργο Χαχλάκη να παρέμβει. Η απόφαση του Προέδρου της Δευτεροβαθμιας σχολικής επιτροπής και του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ειναι σε παντελώς λάθος κατεύθυνση».

Πηγή: zarpanews.gr