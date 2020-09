Ημαθία

Σκότωσε δεκάδες χηνόπαπιες χτυπώντας τις στο κεφάλι (σκληρές εικόνες)

Σάλος στην περιοχή για τα “αρρωστημένα μυαλά” και την φρικτή πράξη. Μήνυση θα καταθέσει ο Δήμος

Άγνωστοι ή άγνωστος χθες το βράδυ στο δημοτικό πάρκο Νάουσας, αφού σκαρφάλωσε στα σύρματα, εισήλθε εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πάπιες και σκότωσε περίπου 20 στον αριθμό!

Οι φωτογραφίες και το βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για πράξη «αρρωστημένου» ανθρώπου, καθώς οι χηνόπαπιες ήταν άγρια χτυπημένες με τραύματα στο σώμα τους.

Στο σημείο κατέφθασε η αστυνομία και ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου, ο οποίος δήλωσε ότι θα φυλαχθεί και θα προστατευθεί το πάρκο της πόλης.

Είναι γνωστό ότι τις βραδινές κυρίως ώρες συχνάζουν εντός του χώρου ναρκομανείς και επικίνδυνοι άνθρωποι όπως αυτοί ή αυτός που σκότωσαν άνευ λόγω και αιτίας τις πανέμορφες χηνόπαπιες!

Ο Δήμος Νάουσας θα καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων

Πηγή: foninaousis.gr