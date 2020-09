Λέσβος

Κορονοϊός - Μόρια: δεκάδες κρούσματα διαγνώστηκαν από τα 2000 τεστ

Τι έδειξε ο έλεγχος που έγινε σε φιλοξενούμενους και προσωπικό. Που μεταφέρονται οι θετικοι στον ιό. Σε καραντίνα παραμένει το ΚΥΤ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διενέργειας ελέγχων για COVID-19/κορονοϊό που έλαβαν χώρα, τις τελευταίες ημέρες, στη νέα ιατρική μονάδα του ΚΥΤ Μόριας.

Ελήφθησαν συνολικά 2.000 φαρυγγικά επιχρίσματα, εκ των οποίων 100 από το εργαζόμενο προσωπικό και 1900 από διαμένοντες στο ΚΥΤ.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, ανιχνεύθηκαν συνολικά 35 θετικοί σε κορωνοϊό επωφελούμενοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο απομόνωσης, σύμφωνα με το σχέδιο “ΑΓΝΟΔΙΚΗ”. Εξ αυτών ένα μόνο θετικό κρούσμα έχει εμφανίσει συμπτώματα, ενώ τα υπόλοιπα 34 είναι ασυμπτωματικά.

Επισημαίνεται ότι το ΚΥΤ Μόριας παραμένει, από τις 02/09/2020 έως και τις 15/09/2020, σε υγειονομικό αποκλεισμό (καραντίνα). Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η έξοδος από την δομή φιλοξενίας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυμένη παρουσία στο χώρο περιμετρικά του ΚΥΤ, για την τήρηση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι απο τα πρώτα 1.600 τεστ είχαν προκύψει 17 κρούσματα.

Η δειγματοληψία έγινε με απόφαση του ΕΟΔΥ, μετά τη νόσηση 40χρονου Σομαλού πρόσφυγα που διέμενε σε σκηνή στο ΚΥΤ, την περασμένη Τετάρτη.