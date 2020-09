Λέσβος

Μουτζούρης στον ΑΝΤ1: Τραγική η κατάσταση στη Μόρια (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου μίλησε για τις εξελίξεις στη Λέσβο και για την καραντίνα στην οποία βρίσκεται ο ίδιος, λόγω επαφής με κρούσμα κορονοϊού.