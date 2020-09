Χανιά

Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Έρευνα από τις Αρχές για το περιστατικό που προκαλεί ανησυχία.

Στο νοσοκομείο κατέληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 14χρονος, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το παιδί έπινε με φίλους του, σε χωριό του Ρεθύμνου, όταν κατέρρευσε και τα παιδιά ενημέρωσαν τους γονείς του, οι οποίοι και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν πολύ υψηλό και έκανε αρκετές ώρες να ξυπνήσει.

Ο 14χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο και θα πάρει εξιτήριο.

Το περιστατικό, ωστόσο, κινητοποίησε τις Αρχές, που ανέλαβαν την έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.