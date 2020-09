Θεσσαλονίκη

Ο “Ice” μύρισε τα ναρκωτικά στα ΕΛΤΑ

Αλάνθαστη αποδείχθηκε η όσφρηση του Ice, του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, που “μύρισε” σε κεντρικό υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. στη Θεσσαλονίκη ταχυδρομικές επιστολές που περιείχαν ποσότητες χασίς.

Συνολικά κατασχέθηκαν δέκα “ύποπτα” πακέτα που προορίζονταν για διάφορες χώρες της Ευρώπης και όταν ανοίχθηκαν από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο εσωτερικό τους συνολικά 228,4 γραμμάρια κάνναβης.

Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε, ενώ διεξάγονται έρευνες για τους φερόμενους αποστολείς.