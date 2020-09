Σέρρες

“Υπάλληλος” του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξε από παππού 30000 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηλικιωμένος τον πίστεψε και του έδωσε μία περιουσία...

Προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με πρόσχημα τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από υποτιθέμενη ηλεκτρολογική βλάβη, επιτήδειος εξαπάτησε ηλικιωμένο από τον οποίο απέσπασε το ποσό των 30.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη προ ημερών σε χωριό των Σερρών, όπου με το παραπάνω πρόσχημα ο δράστης, αφού μπήκε στο σπίτι του 86χρονου θύματος, τον υποχρέωσε να συγκεντρώσει τα χρήματα σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τα άρπαξε και εξαφανίστηκε.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκε ως δράστης και συνελήφθη ένας 35χρονος, σεσημασμένος για παρόμοιες πράξεις. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών, ενώ, όπως έγινε γνωστό, το ποσό που αφαίρεσε δεν εντοπίστηκε μέχρι στιγμής.