Ημαθία

Βέροια: Ρομά μετέτρεψαν σε πεδίο μάχης το κέντρο της πόλης (βίντεο)

Έκαναν “γυαλιά-καρφιά” ένα εστιατόριο. Σάστισαν περαστικοί και καταστηματάρχες.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά διαδραματίστηκε λίγο πριν τη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Βέροιας .

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του InVeria.gr, μια ομάδα Ρομά επιτέθηκε σε άτομα της άλλης ομάδας που βρισκόταν έξω από εστιατόριο, στην οδό Μητροπόλεως, χρησιμοποιώντας από καρέκλες μέχρι και σερβίτσια...

Η Αστυνομία προσπάθησε να παρέμβει, αρχικά με μικρή δύναμη και προς στιγμήν χωρίστηκαν οι συμπλεκόμενοι, ωστόσο υπήρξε και δεύτερη σύρραξη, με την μικρή αστυνομική δύναμη να μην καταφέρνει να την αποτρέψει.

Το όλο σκηνικό έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων πολιτών, πολλοί από τους οποίους κινδύνεψαν να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για τις ίδιες ομάδες που πριν από λίγο καιρό συνεπλάκησαν εντός του δικαστικού μεγάρου Βέροιας.