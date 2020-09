Σάμος

Σύλληψη ανηλίκων για εμπρησμό

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι αιτούντες άσυλο για την φωτιά στο ΚΥΤ στη Σάμο.

Τρεις ανήλικοι αιτούντες άσυλο συνελήφθησαν στη Σάμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σάμου, κατηγορούμενοι για εμπρησμό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, προξένησαν χθες το βράδυ από αμέλεια πυρκαγιά εντός του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Σάμο, προκαλώντας σημαντικές φθορές σε χώρους των εγκαταστάσεων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου.