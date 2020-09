Φθιώτιδα

“Μπλόκο” στην Αθηνών-Λαμίας για τους πρόσφυγες στα Καμένα Βούρλα

Σε ξενοδοχείο της λουτρόπολης εγκαταστάθηκαν 39 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες.

Αναβρασμός επικρατεί στα Καμένα Βούρλα μετά την μετεγκατάσταση 39 προσφυγόπουλων σε παλιό ξενοδοχείο της λουτρόπολης.

Κάτοικοι προχώρησαν το απόγευμα σε ημίωρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος κ. Συκιώτης «δεν είχε ενημερωθεί από κανέναν ο Δήμος ότι πρόκειται για κάποια μεταφορά» ενώ καταγγέλλει ότι «το ξενοδοχείο για 15 χρόνια παρέμεινε κλειστό και μέσα σε λίγες μέρες εξασφαλίστηκε η λειτουργία του».

Λίγο μετά το μεσημέρι όταν έγινε αντιληπτό ότι λεωφορεία θα αποβίβαζαν ασυνόδευτους πρόσφυγες οι κάτοικοι απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή διαμαρτυρόμενοι. Παράλληλα έκλεισαν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην περιοχή ενώ κορύφωσαν την αντίθεσή τους λίγο αργότερα με τον αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Ανακοίνωσαν μάλιστα ότι από τούδε και στο εξής και μέχρι όσο παραμένουν πρόσφυγες στην περιοχή τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ενώ προγραμμάτισαν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι.

Όπως σημειώνουν «η τουριστική περίοδος δεν έχει κλείσει, οι συνθήκες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν διασφαλίζουν την παραμονή τους, η εγγύτητα του χώρου φιλοξενίας με τα σχολεία της περιοχής είναι αποτρεπτικός παράγοντας και ζητούν την άμεση μεταφορά τους».