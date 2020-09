Λευκάδα

Σεισμός στη Λευκάδα

Αναστάτωση στη Λευκάδα από σεισμική δόνηση. Ποιο το μέγεθος της δόνησης. Καταγράφονται ήδη και μετασεισμοί...

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:10 σήμερα το πρωί στη Λευκάδα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε περιοχή 14 χλμ νοτιοδυτικά της Λευκάδας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,8 χλμ.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους κατοίκους του νησιού λόγω και του μικρού εστιακού βάθους του σεισμού.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα 14 λεπτά μετά την αρχική δόνηση σημειώθηκε μικρότερης έντασης σεισμός, μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, με μικρότερο εστιακό βάθος (15,4 χλμ), 15 χλμ νοτιοδυτικά της Λευκάδας.