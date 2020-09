Τρίκαλα

Παπαστεργίου στον ΑΝΤ1: από γάμο τα περισσότερα κρούσματα στα Τρίκαλα (βίντεο)

Τι λέει ο Δήμαρχος Τρικκαίων για την κατάσταση στην περιοχή και την αντίδραση των κατοίκων στα νέα μέτρα. ​