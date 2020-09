Κυκλάδες

Πλοίο δίνει “μάχη” για να δέσει στην Σίκινο (βίντεο)

«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε το βράδυ του Σαββάτου το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» για να δέσει στο λιμάνι στην Σίκινο.



Ο δυνατός άνεμος που επικρατούσε στο Αιγαίο, δυσκόλεψε την προσέγγιση, φέρνοντας στα όρια τους... ανθρώπους και μηχανές.

Το πλήρωμα του πλοίου μαζί με την βοήθεια των πρακτόρων στο νησί κατάφεραν τελικά να δέσει το πλοίο με ασφάλεια στο λιμάνι.