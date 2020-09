Λέσβος

Λέσβος: Αγνοούμενοι από τη σφοδρή κακοκαιρία

Καταρρακτώδης βροχή, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, έπληξαν το νησί.

(φωτογραφία αρχείου)

Η τύχη τριών ανθρώπων αγνοείται, μετά την ανατροπή της αλιευτικής λέμβου στην οποία επέβαιναν, στη θαλάσσια περιοχή Νέων Κυδωνιών, στην ανατολική Λέσβο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κακοκαιρία που έπληξε το νησί, το βράδυ της Δευτέρας, προκάλεσε σοβαρές καταστροφές. Χαλαζόπτωση, έντονη βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της.

Στην περιοχή της Καλλονής στη κεντρική Λέσβο ξεριζώθηκαν δένδρα, ενώ έχουν υποστεί ζημιές πολλές κατοικίες.