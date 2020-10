Δωδεκανήσα

Χειροπέδες σε αρχαιοκάπηλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ στο σπίτι του...

Κάτοικος της Καλύμνου συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Καλυμνίων, χθες το πρωί, κατηγορούμενος για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του κατηγορούμενου, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 326 χάλκινα επαργυρωμένα νομίσματα, 3 πήλινοι αμφορείς, 2 πήλινα εφυαλωμένα πινάκια, μία πήλινη χύτρα

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02, εκτιμάται ότι είναι Ελληνιστικής, Ρωμαικής-ΥστεροΡωμαϊκής, Βυζαντινής-ΜεταΒυζαντινής περιόδου και παραδόθηκαν σε αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού για περαιτέρω αξιολόγηση - χρονολόγηση.