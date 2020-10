Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Τα ευρήματα που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Στις φλόγες τυλίχθηκαν δύο από τα οχήματα εταιρείας security στην ανατολική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μακεδονίας και στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, χάρη στην επέμβαση των οποίων δεν επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα.

Τα δύο οχήματα της εταιρείας security καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Από τα υπολείμματα που εντόπισαν στο σημείο οι υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προέκυψε ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού. Ο δράστης ή οι δράστες τοποθέτησαν πλάκες παραφίνης στα ελαστικά των δύο οχημάτων και αφού τις άναψαν τράπηκαν σε φυγή.