Κορονοϊός: σε κατάσταση συναγερμού η Κοζάνη - τo πρώτο τοπικό lockdown

Σε κόκκινο συναγερμό η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Άδειοι δρόμοι και μάσκες παντού. Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται από το lockdown.

Πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της Covid-19 που τέθηκαν από την Πολιτική Προστασία και οι 5 δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για την έγκαιρη προσαρμογή των υπηρεσιών τους και την πιστή εφαρμογή των μέτρων από τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ τόνισε ότι ένα από τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστεί με την διαδικασία του επείγοντος είναι το θέμα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Υπογραμμίζει την ανάγκη «να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει ότι στην κατάσταση συναγερμού που έχει τεθεί η περιοχή οι σχολικές μονάδες πρέπει να λειτουργούν εκ περιτροπής ή μέσω τηλεδιάσκεψης», ενώ εξέφρασε την απορία του για την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας «που επιτρέπει την λειτουργία μόνο με μάσκα». Ανέφερε ότι όταν διαπιστώθηκε η δυναμική εξάπλωσης του ιού και ειδικά τις τελευταίες 10 ημέρες «ο δήμος έριξε το βάρος της ενημέρωσης στους νέους με την δημιουργία σποτ που προέβαλαν την ανάγκη της τήρησης των μέτρων προφύλαξης αλλά μας πρόλαβαν τα περιοριστικά μέτρα». Επεσήμανε ότι «η απόφαση πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις εστίασης και το λιανεμπόριο σε μια περιοχή που έχει πληγεί και θα πληγεί ακόμη περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση» αλλά πρόσθεσε ότι αυτό που προέχει αυτή την ωρα είναι «η προάσπιση της δημόσιας υγείας των δημοτών μας».

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς τόνισε ότι από το πρωί δέχεται δεκάδες τηλεφωνήματα επαγγελματιών της εστίασης που «ζητούν την παρέμβασή μας στην πολιτεία για την οικονομική τους υποστήριξη». Προανήγγειλε πρωτοβουλία των δημάρχων της ΠΕ Κοζάνης όπου θα ζητούν με κοινή τους δήλωση από τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά «να εφαρμόσει τον νόμο με την εκ περιτροπής λειτουργία των σχολικών μονάδων ή την διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη».

Ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου εξέφρασε την ανησυχία του γιατί τα 5 κρούσματα που υπάρχουν στο Δήμο έχουν εντοπιστεί σε υπηρεσίες, όπως το Κέντρο Υγείας και στην δομή «Βοήθεια στο σπίτι». «Αναμένουμε τις εντολές του ΕΟΔΥ για τις επόμενες κινήσεις μας» δήλωσε, ενώ επεσήμανε επίσης την ανάγκη να βρεθεί άμεση λύση με το θέμα της λειτουργίας των σχολείων.

Ο δήμαρχος Βοίου Χρήστος Ζευκλής δήλωσε ότι ο δήμος του μπαίνει για δεύτερη φορά σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα αν και όπως τόνισε τα κρούσματα είναι ελάχιστα και υπολείπονται κατά πολύ των κρουσμάτων του περασμένου Μαρτίου. «Αναμένουμε την συνάντηση με τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά όπου θα επισκεφτεί την περιοχή μας προκειμένου να ρυθμίσουμε λεπτομέρειες που προκύπτουν με την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού».

Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μ.Στεργίου τόνισε ότι «εργαζόμαστε στην έγκαιρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, οι υπηρεσίες του δημαρχείου θα εξυπηρετούν τους δημότες με ραντεβού ενώ θα απαντούν ηλεκτρονικά στα αιτήματα τους». Τέλος τόνισε ότι «η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων και ανήλικων προσφύγων στο βελβεντό τίθεται σε περιορισμό» για το διάστημα της εφαρμογής των μέτρων.

Τέλος ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης ανέφερε ότι «η περιοχή του δήμου Κοζάνης έχει πολλά κρούσματα» και απεύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η Πολιτική προστασία γιατί αλλιώς «θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά». Άσκησε κριτική λέγοντας ότι «αρκετοί συμπολίτες μας δεν έδειξαν την απαραίτητη σοβαρότητα σε μια υπάρχουσα απειλή που μας ταλαιπώρησε ως Περιφέρεια» και μίλησε για «αδιαφορία κάποιων να προστατεύσουν την υγεία των συμπολιτών και των συγγενών μας». Τέλος ζήτησε «να διορθώσουμε από κοινού τα σφάλματα της προηγούμενης περιόδου ώστε να βγούμε όλοι υγιείς από την κρίση».

Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το lockdown στην Κοζάνη

Διευκρινίσεις σχετικά με το lockdown και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας που ισχύουν από σήμερα στην ΠΕ Κοζάνης, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, για υπηρεσίες που δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει νέα Νotam που αφορά περιορισμούς επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Κοζάνης «Φίλιππος», η οποία εντάσσεται στα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19 και ισχύει από σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2020.

Ειδικότερα:

Η αεροπορική οδηγία προβλέπει ότι επιτρέπονται μόνο οι αναχωρήσεις για πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους με το πλήρωμά του (ferry flights).

Από τους περιορισμούς πτήσεων στο αεροδρόμιο Κοζάνης ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

Πτήσεις με επιβάτες διαμετακόμισης (Passengers in transit)

Πληρώματα και επιβάτες των εξής πτήσεων: οι κρατικές (state flights), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights) και οι στρατιωτικές πτήσεις (Military flights).