Ηράκλειο

Χαροπαλεύει 16χρονος οδηγός μηχανής

Μάχη για την ζωή του δίνει όταν νεαρός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και έπεσε σε σταθμευμένο φορτηγό.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το Σάββατο, σε δρόμο του Σκαλανίου, στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν 16χρονος μοτοσικλετιστής, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και έπεσε σε σταθμευμένο φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον ίδιο να πέφτει με δύναμη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο νεαρό και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τραύματα που φέρει είναι αρκετά σοβαρά και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του θώρακα.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ αποφάσισαν την άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και νοσηλεύεται.

Μάλιστα, οι πρώτες 48 ώρες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του 16χρονου μοτοσικλετιστή.