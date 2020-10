Θεσπρωτία

Μοτοσικλετιστής παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή βγήκε από τον δρόμο και παρέσυρε την πεζή, τραυματίζοντάς της θανάσιμα.

(φωτογραφία αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Ήταν λίγο μετά τις 19:00 όταν μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 21χρονος εξετράπη της πορείας της στο 59ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρχαγγέλου-Νεράιδας και παρέσυρε μία 54χρονη που κινούνταν πεζή στην άκρη του οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της πεζής και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς.