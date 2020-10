Ηράκλειο

Ηράκλειο: μετράει… τις πληγές του από την κακοκαιρία

Τραγική η εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας. Πέντε κλιμάκια της Π.Υ. συνεχίζουν τις απαντλήσεις υδάτων, από σπίτια και μαγαζιά.

Τις πληγές του μετρά από το πρώτο φως της ημέρας σήμερα το Ηράκλειο μετά την πρωτοφανή κακοκαιρία, από την οποία επλήγη.

Στην περιοχή του Καρτερού η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σπίτια μέσα στη λάσπη, αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, ιδιοκτήτες που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Από νωρίς το πρωί πέντε κλιμάκια της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις απαντλήσεις υδάτων από οικίες και επαγγελματικούς χώρους, ενώ ενδεικτικός της κατάστασης που επικράτησε, ήταν ο αριθμός κλήσεων που δέχθηκε τη χθεσινή ημέρα η Π.Υ., οι οποίες ξεπέρασαν τις 250.

Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 68 απαντλήσεις υδάτων, ενώ στήθηκαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 27 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επιχειρούσαν 23 οχήματα της Πυροσβεστικής με 60 άνδρες.

Από την πρωτοφανή νεροποντή δεν γλίτωσε ούτε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στον Καρτερό, που πλημμύρισε από λάσπες, με τον εφημέριο και πιστούς από το πρωί να επιχειρούν να βγάλουν και να φροντίσουν εικόνες και τάματα.