Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: εισαγγελική έρευνα για κρούσματα σε κέντρο αποκατάστασης

Το συγκεκριμένο κέντρο έχει τεθεί σε 14ημερη καραντίνα, ύστερα από τα επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα Covid-19 που διαπιστώθηκαν.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για κρούσματα κορονοϊού στο παράρτημα του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία “Άγιος Δημήτριος”, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παναγιώτοπουλος.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας έδωσε εντολή στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διεξαγωγή έρευνας, με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης των μέτρων για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Κέντρο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη έχει τεθεί σε 14ημερη καραντίνα (λήγει την 1/11), ύστερα από τα επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα Covid-19 που διαπιστώθηκαν.