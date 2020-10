Σάμος

Σεισμός στην Σάμο: τραυματίες και μεγάλες ζημιές στο νησί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά από την ισχυρή δόνηση. Καταρρεύσεις κτηρίων και ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, εκκλησίες και σχολικά συγκροτήματα.

Βαριές πληγές άφησε στην Σάμο ο ισχυρός σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που ταρακούνησε το νησί και την ευρύτερη περιοχή, ενώ έγινα αισθητός στην μισή Ελλάδα, μεταξύ άλλων και στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσθια περιοχή, σε απόσταση 19 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του νησιού της Σάμου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται μόλις στα 2 χιλιόμετρα, για αυτό και ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων και στην Αττικη.

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια.



Major flooding in Vathy town, Samos after tremor, 7.0 on the Richter scale, emergency services called #vathy #earthquake pic.twitter.com/fwYJIbyDSP — Fareid Atta ???? ??? (@atta_fareid) October 30, 2020

Αμέσως μετά τον σεισμό το 112 έστειλε επείγον μήνυμα στους κατοίκους, καθώς καταγράφηκε τσουνάμι στα παράλια της Σάμου και της Τουρκίας.

Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν στις 14:04 νέα δόνηση, έντασης 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ,, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και επίκεντρο 15 χιλιομετραν νοτιοανατολικά της Ικαρίας, ενώ ακολούθησαν και άλλες, μεταξύ 3 και 4 Ρίχτερ.

Οι σεισμολόγοι λένε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, λέγοντας ωστόσο οτι οι κάτοικοι της πειροχής πρέπει να ειναι προσεκτικοί, καθώς οι μετασεισμοί μπορεί να φθάσουν μέχρι και τα 6 Ρίχτερ, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων που μπορεί να εγκλωβίσουν πολίτες.

Καταρρεύσεις κτηρίων και μεγάλος κυματισμός

Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου Μιχάλης Μησός είπε στον ΑΝΤ1 ότι ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός και είχε διπλάσια διάρκεια από τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη αναφορές για καταρρεύσεις κτηρίων, ενώ τα πρώτα λεπτά μετά από τον σεισμό παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός κοντά στα παράλια.

Ο Αλέκος Λυμπέρης, Δήμαρχος Δυτικής Σάμου δήλωσε στο SamosVoice ότι υπάρχει "ένας άνδρας τραυματίας από πτώση τοίχου στο Καρλόβασι και πολύ μεγάλες ζημιές στον μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου Καρλοβάσου καθώς και στην Πορφυριάδα Σχολή", σημειώνοντας "ευτυχώς τα παιδιά που ήταν μέσα και έξω στην αυλή εκείνη την ώρα δεν έπαθαν τίποτα".

Κάτοικος του νησιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 επεσήμανε την μεγάλη διάρκεια του σεισμού, λέγοντας ότι «χόρευαν όλα τα κτήρια».

Πληροφορίες απο την Πολιτική Προστασία αναφέρουν ότι απομακρύνθηκαν απο τα σχολεία όλοι οι μαθητές και επέστρεψαν κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, ενώ υπήρξε ειδοποίηση για απομάκρυνση κατοίκων απο τις ακτές, λόγω του υψηλού κυματισμού μετά απο την κύρια δόνηση.

Τραυματίες στο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 7 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Σάμου, ενώ υπάρχουν αναφορές και άλλων τραυματίιών για τους οποίους ειναι σε εξέλιξη η μεταφορά τους σε δομές υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Απο αυτούς δόθηκε αμέσως εξιτήριο σε κάποιους, αμέσως μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους μέσα σε κτήρια που κατέρρευσαν, τα περισσότερα εκ των οποίων ειναι παλαιές κατασκευές, ακατοίκητες.

Το Νοσοκομείο δεν έχει υποστεί ζημιές, σε αντίθεση με τα κτήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν υποχτεί ζημιές

5 χιλιομετρα εστιακο βαθος και 6.6 Σαμο τα φωτιστικα στην Αθηνα περα δωθε #σεισμος pic.twitter.com/pMEC08pr4f

— Mohican???? (@mohican212) October 30, 2020

Καταρρεύσεις κτηρίων στην Τουρκία

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την παραλικαή πλευρά τη χώρας στο Αιγαίο, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Τηλεπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες που δέιχνουν ότι υπήρξαν καταρρεύσεις κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Στην Χίο ο Μηταράκης, στην Σάμο ο Λογοθέτης

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μεταβαίνει στη Χίο, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλου Μάνος Λογοθέτης μεταβαίνει στη Σάμο.

Αππό το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου "επισημαίνεται ότι δεν έχει, μέχρι στιγμής, καταγραφεί κανένας τραυματισμός αιτούντων ασύλου και εργαζομένων, ούτε ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δομών. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για δομές που έχουν αναπτυχθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές και διατρέχουν κίνδυνο από -επακόλουθα του σεισμού- φαινόμενα. Ταυτόχρονα, αιτούντες άσυλο που διέμεναν σε καταλύματα πλησίον της θάλασσας, έχουν ήδη μεταφερθεί σε υψηλότερα επίπεδα εντός των δομών φιλοξενίας, όπου και διαβιούν".

Επανηλεκτροδότηση της Σάμου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, "στις 15:45 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρο το νησί με εξαίρεση τα χωριά Λέκα και Καστανιά και ένα τμήμα στο Καρλόβασι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των βλαβών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάστασή τους. Για οποιαδήποτε τυχόν μεμονωμένα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι του νησιού, μπορούν να απευθυνθούν στην 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση του ΔΕΔΔΗΕ στο 11500 ή 2111900500".

Συνεχής ενημέρωση απο τον ΑΝΤ1: