Χανιά

Κορονοϊός - Χανιά: έκλεισε παιδικός σταθμός λόγω κρούσματος

Σε καραντίνα το προσωπικό του σταθμού αλλά και οι μικροί μαθητές...

Στην αναστολή της λειτουργίας του τρίτου παιδικού σταθμού Σούδας προχώρησε ο Δήμος Χανίων, καθώς υπάλληλος του σταθμού βρέθηκε θετική στον ιό COVID-19.

Ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός λειτουργεί στον οικισμό του Ναυστάθμου Κρήτης και όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου «το επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, παραμένει σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών του.

Ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διαχείριση των κρουσμάτων COVID-19, αναστέλλεται η λειτουργία του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού και παραμένουν σε καραντίνα το προσωπικό και τα παιδιά».

Στον παιδικό σταθμό θα πραγματοποιηθεί απολύμανση όλων των χώρων.