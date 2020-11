Χαλκιδική

Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Ο κορονοϊός βάζει σε “καραντίνα” τα χριστουγεννιάτικα έλατα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To lockdown και το κλείσιμο της αγοράς βάζει σε αναμονή τα έλατα που προορίζονται για όλη την Ελλάδα.

Σε.. καραντίνα μπήκαν και τα έλατα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Οι ελατοπαραγωγοί, μιλώντας στον ΑΝΤ1 κάνουν λόγο για πρόβλημα επιβίωσης, σε περίπτωση που δεν διατεθεί στην αγορά φέτος το εμπόρευμά τους.

Χιλιάδες έλατα στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής αναμένουν να στολιστούν και να πάρουν τη θέση τους σε κάποιο σπίτι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο κορονοϊός, όμως, έχει πάει πίσω την κοπή και η αγωνία των κατοίκων του γραφικού χωριού της ορεινή Χαλκιδικής είναι μεγάλη.

«Το χωριό 90% ζει από το έλατο και θα είναι μεγάλο πλήγμα για το χωριό μας αν δεν δοθεί η διακίνηση για να βγούμε στην αγορά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της κοινότητας Ταξάρχη, Ιωάννης Ξάκης.

«Ζητάμε κατ’ εξαίρεση άδεια για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε να πουλήσουμε και εμείς το προϊόν μας», εκφράζει τους συναδέλφους του ο ελατοπαραγωγός, Φίλιππιος Μπαραχάνος.

«Από τη στιγμή που θα μας δοθεί η άδεια δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι πελάτες μας», διαβεβαιώνει άλλος ελατοπαραγωγός.

Όπως εξηγούν οι παραγωγοί έλατου, τον περασμένο χρόνο πουλήθηκαν περισσότερα από 25.000 έλατα, ενώ αν χαθεί η φετινή σεζόν, «οι κόποι μιας δεκαετίας θα πάνε χαμένοι».

«Τα έλατα αυτά τα οποία είναι να κοπούν θα χαθούνε να μεγαλώσουν, με αποτέλεσμα του χρόνου να μην μπορέσουμε να τα διαθέσουμε στο εμπόριο. Το κόστος και σε χρήματα αλλά και σε δουλειά είναι μεγάλο όλα αυτά τα χρόνια», εξηγούν.

Υπό κανονικές συνθήκες, σήμερα, ημέρα των Τριών Ταξιαρχών, θα γινόταν ο φωτισμός του δέντρου προς τιμήν των Αγίων Αρχαγγέλων, κάτι τέτοιο όμως, δεν έγινε.

Κι ενώ την ίδια ανασφάλεια ζουν και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εποχιακών ειδών, οι παραγωγοί έλατου ζητούν στήριξη για να μην περάσουν «μαύρα Χριστούγεννα».