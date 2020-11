Κοζάνη

Νεαρός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από το μπαλκόνι (εικόνες)

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας ένας 18χρονος, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας σε σκεπή παρακείμενου σπιτιού.

Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr, ο νεαρός έχασε την ισορροπία του την ώρα που έκανε πίσω για να ακουμπήσει στο κάγκελο με αποτέλεσμα να πέσει προς τα πίσω και να βρεθεί από ύψος 6-7 μέτρων, στη σκεπή διπλανού σπιτιού.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, στην πλάτη και στον κορμό, με την φίλη του και γείτονες να φωνάζουν αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.



Μετά από προσπάθεια κατάφεραν να τον πάρουν από τα κεραμίδια του διπλανού σπιτιού όπου έπεσε και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Φωτογραφία - βίντεο: e-ptolemeos.gr